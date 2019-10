Santos Pereira afirma que combate à corrupção deve ser prioridade

O antigo ministro da Economia considera que o combate à corrupção deve ser uma prioridade deste novo Governo.

Numa conferencia no Porto sobre o " Futuro da Industria", Álvaro Santos Pereira não quis comentar a polémica sobre o relatório da OCDE, do qual foi coordenado e que causou mal estar com o executivo de António Costa por causa do capítulo da corrupção.