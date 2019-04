Santos Pereira: Governo quis cortar palavra "corrupção" em relatório

DR

Santos Pereira defendeu que foi por causa da corrupção e do compadrio que o país quase entrou na bancarrota.



De viva voz, mais de um mês depois da apresentação do relatório da OCDE sobre Portugal na qual não marcou presença, Álvaro Santos Pereira confirma que o capítulo sobre a corrupção causou incómodo ao Governo. Houve mesmo preocupações expressas ao próprio secretário-geral da OCDE.



Os relatórios da OCDE, garante o antigo Ministro da Economia de Passos Coelho, não são de um homem só, mas sim feitos por equipas e mais tarde validados pelos diferentes países. Por pressão do Governo, assegura, as referências à corrupção em Portugal foram suavizadas, embora se tenham mantido.



Álvaro Santos Pereira diz que Portugal está acima da média da OCDE quanto a percepção das pessoas sobre corrupção.



O atual diretor de estudos da OCDE acusou o governo e também o parlamento de pouco empenho na luta contra a corrupção em Portugal.