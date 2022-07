Santos Silva admite não se incomodar com moção de censura do Chega

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Declarações do presidente da Assembleia da República à RTP no dia em que os deputados do Chega abandonaram o hemiciclo durante o debate. Tudo porque Augusto Santos Silva reagiu a uma intervenção de André Ventura contra os estrangeiros e os imigrantes