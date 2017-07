Santos Silva pede respeito pelas Forças Armadas

Quanto à posição assumida pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas, que esta segunda-feira reclamou as demissões da ministra da Administração Interna e do ministro da Defesa, Santos Silva escusou-se a tecer comentários.



“Quanto às restantes iniciativas de natureza partidária, faz parte do jogo democrático normal, não tenho nada a comentar”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, que está esta semana a substituir António Gosta - o primeiro-ministro está de férias.

"Averiguar factos"



“Os dois acontecimentos, o infeliz acontecimento de Pedrógão Grande e agora este ataque a instalações militares e este assalto, este roubo de material de guerra, são acontecimentos muito graves. E nós necessitamos de conhecer em primeiro lugar o que se passou. Por isso decorrem os inquéritos respetivos, seja ao nível judicial, conduzidos pelo Ministério Público e Polícia Judiciária, seja ao nível administrativo e também em sede da autoridade militar, no caso do exército”, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros.Para Augusto Santos Silva, “ser responsável é não hesitar perante a identificação de eventuais erros, assacar eventuais responsabilidades, tentar recuperar o material roubado no caso de Tancos, reconstruir o que ficou destruído na caso de Pedrógão Grande” .“No fim cá estaremos para verificar o que é que de errado se passou, para corrigir erros se for necessário corrigi-los e para evitar, que é essa a nossa obrigação essencial, que casos desses se repitam. Porque não podem repetir-se”, reforçou.Ainda segundo o governante, "é muito importante que nós cuidemos de averiguar factos, identificar responsabilidades, mas sem nunca pôr em causa instituições públicas que são absolutamente essenciais"."Nós precisamos da Proteção Civil, do Sistema Integrado de Comunicações, nesta época que é uma época crítica em matéria de fogos florestais. E precisamos sempre do exército, porque o exército é essencial à nossa defesa", reforçou Augusto Santos Silva.Quanto à notícia de um protesto de chefias militares agendado para a próxima quarta-feira, no Palácio de Belém, o ministro dos Negócios Estrangeiros salientou que “é preciso ter cuidado quando se fala das Forças Armadas, quem fala em nome das Forças Armadas é o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República”.“É no âmbito da política da Defesa o Governo, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e é no âmbito das suas competências próprias e representando as Forças Armadas no seu conjunto e nos respetivos ramos, os chefes militares”, acrescentou.