Santos Silva reitera disponibilidade de Portugal na ajuda à Venezuela

Augusto Santos Silva reconhece que há limites ao tradicional registo da diplomacia portuguesa de se dar bem com toda a gente e dá o exemplo da Coreia do Norte. Sobre o caso judicial que envolve o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, e que prejudica o momento político e diplomático entre os dois países, Augusto Santos Silva define-o como um caso irritante.



Sendo as políticas de migrações uma das áreas sensíveis atualmente na Europa, o ministro defende que a Organização Internacional das Migrações seja liderada por um europeu e, no caso, o português António Vitorino.



No próximo sábado completa-se um ano desde que Donald Trump tomou posse como Presidente dos Estados Unidos. Nesta entrevista, o ministro dos Negócios Estrangeiros destaca aquilo em que os norte-americanos se afastaram dos países europeus.



Nesta altura, uma das principais prioridades diplomáticas portuguesas junto da ONU é a extensão da plataforma marítima continental portuguesa. Augusto Santos Silva afirma na Antena 1 que o processo corre bem e vai conhecer desenvolvimentos no próximo mês.



Na próxima década, as exportações devem significar metade da riqueza do país. A fasquia foi colocada pelo MNE na entrevista ao programa Visão Global, da Antena 1.