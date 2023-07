Santos Silva rejeita ideia de que Chega foi o maior desafio na gestão parlamentar

Lusa

Numa conferência de imprensa, onde apresentou o balanço da atividade deste ano parlamentar, Augusto Santos Silva defendeu que foi sempre imparcial.



O presidente da Assembleia da República desvalorizou ainda o chamado "rolo compressor" da maioria absoluta do PS.



Já de acordo com os dados apresentados, mais de 84 por cento dos diplomas foram aprovados por mais de um grupo parlamentar numa Assembleia da República que conta com apenas 35 por cento de mulheres deputadas.