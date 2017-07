Santos Silva vê "lição" na postura da ministra da Administração Interna

Carlos Santos Neves - RTP 08 Jul, 2017, 08:27 / atualizado em 08 Jul, 2017, 08:59 | Política

“No caso concreto da senhora ministra da Administração Interna, na minha modesta opinião, ela está a dar uma lição a toda a gente”, sustenta Santos Silva.



“Justamente não fugir à responsabilidade política significa agora contribuir para que tudo se apure e contribuir, por outro lado, para que nesta fase, que é a fase crítica dos fogos, contribuir para que o sistema de proteção das populações e dos bens funcione e finalmente contribuir para apoiar as populações e reconstruir o território”, enumerou o ministro dos Negócios Estrangeiros, responsável pela chefia do Governo na semana de férias do primeiro-ministro.O incêndio que deflagrou no passado dia 17 de junho em Pedrógão Grande fez 64 mortos e mais de duas centenas de feridos.





Esta posição do ministro é conhecida já depois de António Costa ter reafirmado a confiança em Constança Urbano de Sousa, em reação aos repetidos apelos do CDS-PP no sentido da demissão quer da ministra da Administração Interna, quer do ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



Na perspetiva de Augusto Santos Silva, “ser responsável politicamente agora significa duas coisas”.



“Significa assumir plenamente o dever de conhecer o que se passou, informar o público do que se passou e agir em consequência, por um lado, e, por outro lado, significa também o dever de apoiar as instituições que também foram vítimas do que aconteceu, o que, no caso particular de sistemas tão importantes para a nossa segurança - como são as Forças Armadas de um lado ou a Proteção Civil do outro -, significa ser enfático e totalmente inequívoco no apoio às instituições”, acrescenta.



Tancos, “um facto muito grave”



O Exército revelou a 30 de junho que, entre o material levado de Tancos, estão munições de calibre 9 milímetros, granadas foguete anticarro, explosivos e granadas de gás lacrimogéneo.

Santos Silva frisa ainda que Constança Urbano de Sousa não estará “refém” das futuras conclusões da comissão técnica independente – formada por iniciativa parlamentar – que vai avaliar a resposta aos recentes incêndios na Região Centro.Sobre o furto nos Paióis Nacionais de Tancos, Santos Silva admite, na entrevista aoe à TSF, tratar-se de “um facto muito grave, porque instalações militares foram assaltadas e foi roubado material e guerra”. Uma constatação que se agrava quando é conhecida a “dimensão que hoje atinge a criminalidade organizada, designadamente o triplo tráfico de seres humanos, de drogas e de armas, com a interconexão que tem com as redes terroristas”.“A relevância e a gravidade destes acontecimentos não devem ser escondidas nem desvalorizadas”, acentuou o ministro dos Negócios Estrangeiros.Já quanto à sobrevivência política do ministro da Defesa, Augusto Santos Silva recorda que “essa responsabilidade está bem determinada nas leis, que estabelecem com clareza as responsabilidades políticas e as de natureza operacional”.O furto, prossegue o ministro, pesa sobre a reputação externa de Portugal. Ainda assim, Santos Silva entende que a imagem do país “não foi afetada no essencial”.“Porque uma coisa é o incidente e estes incidentes são sempre perturbadores - ocorram nos Estados Unidos, na Argélia ou em Portugal -, mas no essencial os nossos aliados, os nossos parceiros, os nossos amigos e os nossos adversários sabem que Portugal é um aliado confiável, que age em função da agenda multilateral e dos seus compromissos internacionais e é um dos países mais seguros e pacíficos”, insiste.Ouvido na sexta-feira em sede de comissão parlamentar de Defesa, o ministro Azeredo Lopes garantiu que não teve conhecimento de quaisquer riscos para a segurança nos Paióis Nacionais de Tancos, concretamente do risco de furto de armamento.Azeredo Lopes afirmou ainda que não negoceia exonerações com o Chefe do Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, questionado na véspera pela mesma comissão.