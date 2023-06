São Bento diz que António Costa esteve na Hungria a convite da UEFA

Esta deslocação de António Costa tinha como destino a Moldova, mas fez uma “paragem técnica” na Hungria e foi ver a final da Liga Europa, ao lado do homólogo húngaro Viktor Órban como determinava o protocolo.

O presidente da Assembleia da República não quis comentar a deslocação do primeiro-ministro à Hungria. Mas, questionado pela RTP sobre a proximidade com Viktor Órban, Augusto Santos Silva garante que não há qualquer aproximação do ponto de vista político.Augusto Santos Silva desvalorizou também as críticas sobre a ausência de personalidades oficiais na inauguração do memorial das vítimas de Pedrógão Grande.