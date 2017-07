São Bento faz sair nota a justificar semana de férias de António Costa

Carlos Santos Neves - RTP 03 Jul, 2017, 19:07 / atualizado em 03 Jul, 2017, 19:26 | Política

Está a subir de tom a pressão em torno do Governo, quer por causa da resposta à recente vaga de incêndios na Região Centro, quer devido ao furto de armamento militar em Tancos.A edição online do semanário Expresso noticiou que está em preparação um protesto de oficiais do Exército para a próxima quarta-feira, que poderá culminar com a deposição de espadas em Belém.



Ao início da tarde, após uma audiência em Belém com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a líder do CDS-PP veio reclamar as demissões do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Com um repto a António Costa.



“Estes ministros não souberam estar à altura das suas responsabilidades, as demissões são inevitáveis e temos de o dizer sem hesitações e sem rodeios: senhor primeiro-ministro, volte e demita-os”, afirmou Assunção Cristas.



Entretanto, o gabinete do primeiro-ministro emitiu uma nota a confirmar que o primeiro-ministro está nesta altura em férias.



“O Gabinete do Primeiro-ministro esclarece que o Governo, tendo em consideração o período de verão, organizou e planificou em tempo o período de férias do Primeiro-ministro, bem como dos restantes membros do Governo, de forma a garantir as necessárias substituições para assegurar o normal funcionamento do Governo”, lê-se no texto.



“Neste quadro, o Primeiro-ministro encontra-se no gozo de uma semana de férias, sendo substituído na sua ausência, nos termos do artigo 7º da Lei Orgânica do XXI Governo, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Primeiro-ministro está sempre contactável e disponível em caso de necessidade”, acrescenta-se no comunicado.

Marcelo desvaloriza

Questionado sobre as férias do primeiro-ministro, o Presidente da República quis sublinhar que tem estado a gerir “tudo o que é preciso tratar em termos de Estado” com o substituto de António Costa, Augusto Santos Silva.



“Mais complicado seria se o Presidente da República estivesse em férias, ou quando estiver em férias”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas à margem da festa dos 237 anos da Casa Pia de Lisboa, no Castelo de São Jorge.



Relativamente à audiência concedida esta segunda-feira a Assunção Cristas, o Presidente disse tratar-se de “um gesto de gentiliza institucional” por parte da presidente do CDS-PP, que entendeu “comunicar previamente a posição do partido” sobre o atual contexto político.“Não comento posições daquele partido ou de qualquer outro partido”, vincou.