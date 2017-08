"São os baixos salários que estão a sustentar a Economia" diz Passos

Depois de sublinhar os resultados positivos que a Economia portuguesa tem vindo a registar, que se têm vindo a registar "desde 2013", Passos Coelho achou "curioso" que "quem está no Governo sempre fez questão de sublinhar que os novos salários pudessem trazer rendimentos mais elevados".



Diziam que o país precisava de um "modelo económico que não estivesse atentos em baixos salários", lembrou Passos Coelho.



"E o que é que nós vemos? Que quase ao mesmo tempo que saem os números do desemprego saem os dados do INE que mostram que cada vez mais é maior a parcela dos que ganham o salário mínimo em Portugal", referiu o líder social democrata.



"Felizmente o turismo tem sustentado uma recuperação mais forte do emprego mas infelizmente nós não temos conseguido que esse emprego possa ter mais rendimento do que aquele que havia antes".



Isso "é algo que o Governo não sabe explicar", que "afinal são os baixos salários que estão a sustentar a Economia", referiu.