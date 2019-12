Saúde. BE louva Ministério da Saúde e critica Ministério das Finanças

A meta é chegar a 6 por cento do PIB no final da legislatura. As negociações com o Governo continuam esta semana.



Catarina Martins criticou Mário Centeno: a líder do BE disse que há pouca compreensão no Ministério das Finanças para resolver os problemas de gestão no Serviço Nacional de Saúde, ao contrário do que acontece com o Ministério da Saúde.