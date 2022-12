Saúde em Portugal. PCP acusa Governo de favorecer privados no OE

O líder do PCP criticou as opções do Governo. Paulo Raimundo criticou o apoio de 240 euros para as famílias mais vulneráveis. No jantar de Fim de Ano do partido, em Braga, lembrou que a ajuda é pontual mas as despesas são cada vez maiores.