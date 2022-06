Saúde. PS confiante na possibilidade de consensos

No Parlamento, o tema esteve em destaque durante o debate com o primeiro-ministro, com António Costa a anunciar para o início de julho a aprovação, em Conselho de Ministros, do Estatuto do SNS.



Em declarações à Antena 1, Maria Antónia Almeida Santos, vice-presidente do grupo parlamentar do PS e deputada na Comissão de Saúde, promete diálogo e garante que não há qualquer preconceito ideológico por parte do Partido Socialista.