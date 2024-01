António Pedro Santos - Lusa

É desta forma que o secretário-geral comunista reage à proposta do líder do PS, Pedro Nuno Santos, de eliminar todas as portagens nas antigas SCUT no interior do país e no Algarve.



Declarações durante uma iniciativa junto dos trabalhadores da empresa de indústria aeronáutica OGMA, em Alverca, onde voltou a falar na necessidade de aumentar salários para manter os quadros especializados no país.