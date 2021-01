"Se as pessoas de esquerda forem votar haverá duas candidatas à frente de Ventura"

Foto: Lusa

Os candidatos à Presidência da República encerram hoje a campanha eleitoral. Ontem à noite, Marisa Matias contou mais uma vez com a presença da líder do Bloco, Catarina Martins. Estiveram na Alfândega do Porto, num palco virtual, a partir do qual apelaram aos eleitores de esquerda para não deixem de votar no próximo domingo.