Se Centeno sair, Costa tem de apresentar Moção de Confiança

Manuel Monteiro, antigo líder do CDS, diz que, face ao impacto que o coronavírus pode vir a ter na economia e nas finanças, "seria um ato de grande irresponsabilidade política se Mário Centeno saísse do Governo nesta altura". Mas, caso o ministro saia do Governo para ocupar o lugar de governador do Banco de Portugal, Manuel Monteiro defende que "António Costa deve apresentar uma moção de confiança" no Parlamento.