"Se fosse hoje mandava descontos em antigas SCUT para o Constitucional"

Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, Ana Abrunhosa revela que a medida aumenta a despesa no Orçamento do Estado em 160 milhões de euros.



A governante diz acreditar que, à semelhança do que aconteceu com os apoios extraordinários, o Tribunal Constitucional também iria chumbar esta lei do PSD.