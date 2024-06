Sebastião Bugalho diz olhar "com otimismo e esperança" para as sondagens

"Obviamente que estamos atentos, mas estamos sobretudo concentrados em levar a nossa mensagem às pessoas, e acho que as sondagens são mais exercícios de comentários do que para aqueles que se querem submeter ao voto dos portugueses e estão concentrados em servir os portugueses", afirmou o cabeça de lista da Aliança Democrática às eleições europeias.

Questionado sobre os resultados da última sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, em que o PS recupera e surge dois pontos à frente da AD, Sebastião Bugalho escusou-se a comentar e prometeu continuar "a trabalhar todos os dias para merecer a confiança e o voto dos portugueses".

"Olho para as sondagens com otimismo e esperança, mas não vou parar de trabalhar pelos votos dos portugueses até ao dia das eleições", acrescentou o cabeça de lista da AD.

Sebastião Bugalho começou o último dia de campanha eleitoral com uma visita a uma residência universitária na baixa do Porto, onde esteve com vários estudantes e brindou "à habitação para os jovens e à reabilitação dos centros históricos".

"A um futuro mais europeu e a um Porto mais jovem", observou Bugalho, depois de uma visita às instalações da residência Academia, que, sob a gestão da Federação Académica do Porto (FAP), abriu portas no início do ano letivo.

Aos jornalistas, o cabeça de lista da AD assegurou que no Parlamento Europeu pretende defender "a elevação do direito à habitação como direito universal na carta dos direitos fundamentais".

"É com grande motivação que vamos para o Parlamento Europeu defender a elevação do direito à habitação como direito universal na carta dos direitos fundamentais para ajudar mais residências estudantis como esta", acrescentou.