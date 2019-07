Partilhar o artigo Secretariado da Federação do PS da Guarda demitiu-se em bloco Imprimir o artigo Secretariado da Federação do PS da Guarda demitiu-se em bloco Enviar por email o artigo Secretariado da Federação do PS da Guarda demitiu-se em bloco Aumentar a fonte do artigo Secretariado da Federação do PS da Guarda demitiu-se em bloco Diminuir a fonte do artigo Secretariado da Federação do PS da Guarda demitiu-se em bloco Ouvir o artigo Secretariado da Federação do PS da Guarda demitiu-se em bloco

Tópicos:

Fonseca, Santinho Pacheco Cristina,