Secretário de Estado adjunto da saúde admite concurso para técnicos superiores de diagnóstico

Estes profissionais ficaram de fora dos cerca de 1400 que vão ser contratados para o SNS, como é o caso de assistentes técnicos, assistentes operacionais e também enfermeiros.



Francisco Ramos garante que mais tarde será a vez dos técnicos de diagnóstico.



As explicações do secretário de Estado Adjunto e da Saúde aconteceram esta tarde à margem do encontro com o novo conselho de administração do Centro Hospital de Vila Nova de Gaia e Espinho.