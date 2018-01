Secretário-geral da NATO espera que Portugal "continue a cumprir" compromissos

Lusa26 Jan, 2018, 22:49 | Política

Em conferência de imprensa no ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, Jens Stoltenberg disse registar com agrado que Portugal "parou os cortes nos gastos com a Defesa e também que começou a aumentar".

"Contudo, eu espero que continuem porque precisamos de mais investimentos por parte dos Aliados para garantir que estamos a cumprir a promessa que fizemos na cimeira de Gales em 2014", afirmou.

O secretário-geral da NATO lembrou o compromisso assumido em Gales pelos países aliados no sentido de aumentarem gradualmente as despesas com a Defesa até 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em dez anos, até 2024.

Ao lado do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, o secretário-geral da Organização disse que nos encontros hoje mantidos com o governo português foi focada a questão da "partilha de encargos".

"A partilha de gastos não é apenas sobre gastos, mas também sobre contribuir para as capacidades militares da Organização e contribuir com militares para as operações. Mas é também sobre investir na nossa Defesa", reforçou.

Jens Stoltenberg visitou hoje as instalações militares da Organização em Lisboa e reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o ministro da Defesa e com o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.

O secretário-geral da NATO acrescentou que foi discutida a forma como "juntos" os países aliados poderão "responder e adaptar-se a um ambiente de segurança cada vez mais exigente".