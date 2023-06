Secretas. PSD vai viabilizar iniciativas de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Apesar de não avançar com uma iniciativa própria, o PSD vai viabilizar as propostas de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação das secretas no caso da recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba.