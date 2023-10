SEF. Principal preocupação é dar resposta às pendências. "São mais de 300 mil", diz Ana Catarina Mendes

Neste sentido refere: "A única coisa que posso prometer é que estamos mesmo muito empenhados em garantir o atendimento aos estrangeiros e em garantir que o serviço público seja um serviço público de excelência". Para conseguir isto, vai apostar mais nos serviços on-line e contar com um quadro de pessoal com 663 pessoas, 495 que transitam do SEF e 168 do Alto Comissariado para as Migrações. Os atendimentos para já, explica, continuam a ser feitos nos mesmos locais.Relativamente aos subsídios, que até agora as associações de migrantes recebiam através do Alto Comissariado, Ana Catarina Mendes rejeita a palavra escrutínio, mas garante que no âmbito da AIMA continuará a ser feito um trabalho de "parceria e cooperação" com as associações de migrantes. A ministra fala numa visão humanista que Portugal deve continuar a ter e que inclui receber Israelitas e palestinianos se isso for solicitado no quadro europeu.Relativamente à negociação do próximo Orçamento do Estado, Ana Catarina Mendes diz que o governo está disponível para analisar "propostas de qualidade e que não comprometam o equilíbrio das Finanças Públicas". Não adianta qual a margem orçamental que existe para uma negociação com a oposição que represente mais despesa, mas assegura que em sede de discussão parlamentar vai ponderar cada uma das propostas. Lembra que o ano passado para o orçamento de 2023 aprovaram 57 propostas apresentadas pela oposição, por oposição às 43 propostas que o governo PSD/CDS-PP aceitou em 4 anos. Das propostas aprovadas, 60 por cento já foram executadas.