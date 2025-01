O primeiro-ministro disse que não vê problemas em incluir a nacionalidade de criminosos nos relatórios de segurança interna do país. O tema da segurança voltou a marcar o debate quinzenal, com Luís Montenegro a justificar a estratégia do Governo com um aumento da criminalidade grave. O primeiro-ministro defendeu a atuação da polícia no Martim Moniz, mas voltou a dizer que a imagem de pessoas encostadas à parede não é agradavel.