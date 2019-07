Segurança Social. Finanças transferem 73 milhões de euros

RTP10 Jul, 2019, 06:52 / atualizado em 10 Jul, 2019, 08:11 | Política

Ouvido na terça-feira em sede de comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, o ministro da tutela, Vieira da Silva, adiantou que o valor líquido da receita do AIMI de 2017 foi de 123.031.967 euros. "Nas próximas semanas", anunciou o governante, a verba em falta vai ser transferida para o Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social.



"Em 2019 será transferida a diferença entre os 123 milhões e os 50 milhões que foram já transferidos para o Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social", afirmou Vieira da Silva.





De acordo com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "já houve instrução de transferência" por parte do gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, para que o Ministério do Trabalho possa averbar o montante no Fundo de Estabilização Financeira.



Está já apurado o valor bruto do Adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI) de 2018 - 148.317.000 euros. Contudo, explicou o Vieira da Silva no Parlamento, aguarda-se ainda a liquidação das deduções previstas em IRS e em IRC."Assim que estiverem calculadas será também identificado o valor remanescente que deverá acompanhar em subida o crescimento da receita bruta, mas não temos ainda o valor final", disse o governante, acrescentando que se espera um valor próximo dos 136 milhões de euros.O montante a transferir para a Segurança Social corresponde ao AIMI após dedução de encargos de cobrança e de previsão de deduções à coleta com IRS e IRC. É o que explica a diferença entre o montante bruto e o valor transferido.