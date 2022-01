Selminho. Rui Moreira sobre absolvição: "Hoje fez-se justiça"

"Hoje, a própria dimensão e espessura do acórdão, no qual sou ilibado de todas as acusações que o Ministério Público intentou contra mim, é bem representativa de que a acusação era destituída de qualquer fundamento, como, aliás, eu sempre disse", declarou Moreira perante os jornalistas.



"Não consigo esconder que sofri muito. Sofri eu, sofreu a minha família, sofreram os meus amigos. Sofreram muitos portuenses que, insistentemente se dirigiam a mim, sempre com palavras de apoio".



O presidente da Câmara do Porto quis frisar que, "mesmo sem sentença", foi "condenado insistentemente na praça pública".



"Houve partidos políticos e um líder político em particular que nunca quiseram respeitar a presunção de inocência. Aguentei sempre, porque sempre tive e sempre senti os portuenses do meu lado", acrescentou.



Rui Moreira foi julgado pelo crime de prevaricação, acusado de favorecer a imobiliária da família, a Selminho, da qual era sócio, em prejuízo do município do Porto, no litígio judicial que opunha a autarquia à imobiliária, que pretendia construir um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida.



Na leitura do acórdão esta sexta-feira, a presidente do coletivo de juízes, Ângela Reguengo, disse que, em julgamento, não ficou provado que o autarca tenha dado instruções ou agido com o propósito de beneficiar a Selminho.