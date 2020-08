Sem acordo à esquerda, crise política à vista

O primeiro-ministro avisa que será inevitável uma crise política, se não houver acordo à esquerda para o próximo Orçamento do Estado. Na segunda parte da entrevista ao semanário Expresso, António Costa exclui qualquer acordo com o PSD e garante que o Governo acaba no dia em que a subsistência dependa do partido de Rui Rio.