Sem Rio e Ventura. Líderes de partidos com assento parlamentar em debate na rádio

Rio justificou na quarta-feira ausência do debate, afirmando que pretende passar por todos os distritos de Portugal continental a campanha Contudo, disse estar disponível para participar à distância ou ser substituído por outro dirigente social-democrata.

Antena 1

O debate das rádios, que pode ser ouvido na Antena 1 , terá também transmissão na RTP3

. Segue depois para uma ação semelhante em Vila Real, à tarde. Aí, participa também numa sessão temática sobre economia e finanças.Por sua vez,. Terá uma ação de contacto com a população pelas 12h45 e, à tarde, uma visita às obras de construção do novo hospital e ao reservatório do Espinheiro.Costa segue depois para Reguengos de Monsaraz, onde visita a cooperativa agrícola, e conclui o dia com um comício em Santarém.. Às 16h20, a coordenadora do BE, Catarina Martins, tem viagem de comboio marcada com origem em Alcantarilha, Silves, e destino em Portimão, onde termina o dia com um comício., entre o Bombarral e as Caldas da Rainha, e depois participa numa sessão pública sob o mote "Defender o ambiente. Mais justiça social".Por seu turno,, numa viagem dedicada ao tema da ferrovia. Segue depois para o Aeroporto de Beja, com movimentos de cidadãos locais.Após o debate nas rádios,. Para a tarde, tem prevista outra ação de contacto com os cidadãos em Coimbra e termina com uma visita às Festas da Fogaça, em Santa Maria da Feira.e vai dedicar-se ainda à saúde, com uma reunião com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, e à educação, com uma visita à Escola Profissional da Pontinha. Ao início da noite, tem prevista ainda uma arruada em Telheiras.

Rui Tavares, cabeça de lista do Livre pelo círculo eleitoral de Lisboa, encontra-se com representantes de estudantes da área da Saúde na Faculdade de Medicina do Porto.