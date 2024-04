Semáforo Parlamentar. Tempos de intervenção dos deputados passam a ser controlados por sistemas automáticos

Foto: Lusa

Será uma espécie de semáforo: os tempos de intervenção dos deputados vão passar a ser controlados por luzes e os microfones vão ser automaticamente desligados, quando o tempo for ultrapassado. A decisão foi tomada esta quarta-feira na Conferência de Líderes. O porta-voz, Jorge Paulo Oliveira, acredita que o Parlamento vai estar em condições de adotar o novo procedimento já na quinta-feira, a tempo do debate do Programa de Governo.