Semana decisiva no PSD no confronto Rio/Montenegro

Mário Aleixo - RTP14 Jan, 2019, 06:35 / atualizado em 14 Jan, 2019, 10:21 | Política

Depois do desafio de Montenegro à convocação de eleições diretas antecipadas - rejeitado por Rui Rio, mas que submeterá a direção a um voto de confiança do Conselho Nacional -, a semana social-democrata começa com os dois protagonistas da crise ativos.



Às 14h00 Marcelo Rebelo de Sousa recebe o social-democrata Luís Montenegro, a pedido deste, depois de na sexta-feira à noite se ter encontrado com Rui Rio, no Porto, um encontro onde foram debatidos temas "quer da política interna, quer da política externa", de acordo com o presidente do PSD.



Rui Rio começa o dia com uma visita à empresa têxtil RIOPELE em Vila Nova de Famalicão (Braga), às 11h00, seguindo-se à tarde uma visita aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, reunindo-se à noite com militantes deste distrito, à porta fechada.



Marques Mendes desvaloriza a crise





O destacado militante social-democrata Luís Marques Mendes desvaloriza a crise no PSD e diz que tanto Rui Rio como Luís Montenegro saem a ganhar.O antigo líder do partido considera que o "melhor" para o PSD seriam as eleições diretas que legitimavam o líder ou permitiam a eleição de um novo presidente para enfrentar António Costa nas eleições.Afastado esse cenário, Luís Marques Mendes acredita que Rui Rio vai sair vitorioso do Conselho Nacional.Marques Mendes, perante as sondagens que apontam para o mal-estar no partido, considera que Luís Montenegro esteve bem ao desafiar Rui Rio a marcar eleições diretas antecipadas.Marques Mendes disse ainda no habitual comentário político na SIC que "o grande problema de Rui Rio não é Luís Montenegro mas as sondagens", que apontam para uma descida nas intenções de voto no PSD, com os piores resultados da história.