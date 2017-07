Sérgio Azevedo esclarece que viajou a convite da Huawei mas não enquanto deputado

Lusa 30 Jul, 2017, 20:20 | Política

Numa nota enviada à agência Lusa, Sérgio Azevedo refere que "após ter prestado esclarecimentos ao presidente do PSD, Pedro Passos Coelho", cumpre-lhe "esclarecer publicamente o âmbito da minha participação numa viagem às instalações da Huawei, em Shenzen na República Popular da China, ocorrida em fevereiro de 2015", noticiada pelo jornal Observador.

"Participei na viagem a convite da entidade e não, ao contrário do que tem sido veiculado pela imprensa, a convite do Sr. Luís Newton, Presidente da Junta de Freguesia da Estrela", explica o deputado.

Sérgio Azevedo adiantou que a participação nesta viagem não se realizou sob as funções que desempenha como deputado à Assembleia da República Portuguesa, "não tendo, por isso, sido efetuada sob o pretexto de missão oficial ou missão parlamentar".

"Mantenho a convicção de que quer no plano ético, quer no plano da licitude agi em conformidade. Como aliás sempre o fiz no parlamento ou na minha vida profissional anterior. Caso contrário não teria tornado pública a minha visita logo no momento da sua realização", refere ainda.