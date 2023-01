Sete anos de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência

Em dois mandatos em que ficou clara a proximidade com o primeiro-ministro, o último mês tem mostrado que a cooperação institucional com o Governo está mais tensa.



Um traço habitual dos segundos mandatos presidenciais, a que Marcelo Rebelo de Sousa parece não fugir, mesmo lidando com uma com maioria absoluta.