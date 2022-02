Silvano diz que a sua palavra "saiu honrada" com absolvição e agradece a Rui Rio

DR

O secretário-geral do PSD afirmou hoje que a sua palavra "saiu honrada" com a absolvição no processo das "presenças-fantasma" no parlamento, agradecendo a Rui Rio ter mantido a confiança em si nos três anos e meio que durou o caso.