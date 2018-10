RTP

Sindicato da Administração Pública defende aumentos para todos







O sindicalista José Abraão, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores (SINTAP), deu voz às críticas da função pública num encontro da comissão política do Partido Socialista, esta terça-feira à noite.



O primeiro-ministro foi à reunião para falar sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano, e à saída José Abraão defendeu aumentos salariais para todos os trabalhadores da função pública.



Governo e sindicatos estão a negociar a forma como serão distribuídos os 50 milhões de euros previstos no orçamento para aumentos salariais na função pública no próximo ano.