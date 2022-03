Sindicato dos Médicos esperançado que Marta Temido altere "atitude de arrogância"

O Sindicato Independente do Médicos (SIM) manifestou "alguma esperança" que Marta Temido, hoje reconduzida como ministra da Saúde, altere a sua "atitude de arrogância" e dialogue com as estruturas sindicais do setor.