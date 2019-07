Sindicato dos trabalhadores dos espetáculos acusa ministra da Cultura de tática política

Foto: Direitos Reservados

O sindicato quer ainda esclarecimentos do Ministério sobre o investimento de três milhões de euros anunciados para as obras no Teatro Nacional de São Carlos.



O protesto dos trabalhadores do organismo de produção artística - Opart - que tutela a Companhia Nacional de Bailado e o TNSC poderá afetar a realização de grande parte dos espetáculos da edição deste ano do “Festival ao Largo”, em Lisboa, que começa sábado.