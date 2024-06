Sindicatos divididos na questão da semana de 4 dias

José Correia, dirigente da intersindical, considera que são precisos mais dados para que a CGTP dê o aval a esta mudança.

Já Sérgio Monte, secretário executivo da UGT, sente que os bons resultados estão à vista de todos.





Agora é preciso avançar para que a semana de 4 dias seja uma realidade em todos os sectores, dentro de uma década.As conclusões do teste-piloto à semana de quatro dias de trabalho, em Portugal, que foram conhecidas hoje.Os resultados mostram que, apesar da redução do horário laboral, as empresas não perderam receitas...Mais de 80 por cento das empresas envolvidas pretendem manter a medida em vigor.Também os trabalhadores elogiam o novo modelo.