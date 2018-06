Singapura. Como a esquerda portuguesa viu a cimeira

RTP12 Jun, 2018, 18:41 / atualizado em 12 Jun, 2018, 18:47 | Política

Já Pedro Guerreiro, eurodeputado do PCP, declarou que a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte “poderá representar um passo no sentido de uma solução pacífica para um conflito que se arrasta há mais de 65 anos”. A cimeira de Singapura representa um momento histórico por ter sido a primeira entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte após um período de quase 70 anos.





Segundo Guerreiro, a “intransigência e caráter agressivo dos EUA” e o “poderoso dispositivo militar” que a potência norte-americana mantém na Coreia do Sul são os principais fatores que impedem a paz.





“No passado também foram estabelecidos acordos e compromissos entre a República Popular Democrática da Coreia e os EUA que, posteriormente, não foram cumpridos pela parte norte-americana", acrescentou.





Esta é a razão pela qual, de acordo com o eurodeputado comunista, a solução para o conflito passa “pelo respeito pelos princípios de soberania e independência nacionais e o direito do povo coreano a decidir sobre os seus próprios destinos, tendo em vista a concretização de uma sua aspiração: a reunificação pacífica da Coreia".

Alguns dos exemplos de compromissos quebrados anteriormente pelos EUA são os acordos nucleares com o Irão ou o acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Por essa razão, Guerreiro considera essencial uma “garantia de efetivas medidas de segurança, com vista ao objetivo da paz estável e duradoura" na península coreana, finalmente "livre de armas nucleares e de forças estrangeiras estacionadas".