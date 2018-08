SIRESP. Governo sem maioria do capital agita "posição determinante"

Carlos Santos Neves - RTP02 Ago, 2018, 21:13 / atualizado em 02 Ago, 2018, 21:20 | Política

O Estado, defendeu José Artur Neves, “não falhou na resolução que assumiu no Conselho de Ministros de 21 de outubro” do ano passado.



“Decidiu o Governo que iria assumir uma posição relevante na estrutura acionista da SIRESP e cumpriu. Com esta solução o Estado garante o presidente do conselho de administração da empresa e garante dois administradores executivos em três”, destacou o secretário de Estado da Administração Interna em Vila Real, onde acompanhou a chegada dos meios portugueses que estiveram no combate aos incêndios na Suécia.



O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Mota Soares, já veio reprovar o facto de o Estado não deter a totalidade da administração e a propriedade da SIRESP SA.

“Desorientação”

Por sua vez, o líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, acusou também esta quinta-feira o Governo de dar mostras de “desorientação” neste processo. E acusou diretamente o primeiro-ministro, António Costa, e o titular da pasta da Administração Interna de “faltarem à verdade”.



“Explicações”

Pelo PS, o deputado João Torres preferiu destacar “a subida da posição acionista do Estado na empresa SIRESP”.

Para João Oliveira, “a questão central e solução para este problema tem duas dimensões: medidas para reversão da PPP para o controlo público do Estado, como outras na saúde? E é indispensável a retoma do controlo público sobre a PT, uma empresa estratégica e decisiva para o funcionamento do Estado e a nossa vida coletiva, como se revela nestas questões relacionadas com as comunicações de emergência”.





“Neste momento a grande preocupação é garantir uma rede de comunicações de emergência capaz de responder às situações de catástrofe que possam surgir. É essa a grande preocupação”, acrescentaria o governante, confrontado pelos jornalistas com as críticas e exigências de esclarecimentos das forças políticas da esquerda à direita sobre a gestão do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal.Artur Neves enumerou medidas do Governo tendo em vista otimizar a rede, nomeadamente as redundâncias de comunicação e elétricas e as quatro unidades móveis adicionais.“Com isso, estão garantidas as condições para, em condições normais, a rede funcionar. Ninguém pode garantir que uma rede tecnológica nunca falhe, mas o que sentimos é que, com esta assunção de posição capaz de gerir a empresa diariamente, com dois executivos no conselho de administração, naturalmente que garantimos uma posição determinante na gestão da empresa”, insistiu.A Altice Portugal indicou na quarta-feira ter exercido o direito de preferência na aquisição das participações da Esegur e da Datacomp na SIRESP SA, passando assim a deter 52,1 por cento do capital social da empresa. Por sua vez, o Estado assume a posição da Galilei, ficando com 33 por cento.Recorde-se que no final de outubro de 2017, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sinalizara que o Estado deveria passar a deter 54 por cento do capital da empresa gestora da rede de comunicações de emergência.“O senhor primeiro-ministro e o senhor ministro da Administração Interna anunciaram reiteradamente, porque foram questionados reiteradamente pelo CDS nesta Assembleia, sobre o modelo que iam utilizar para o SIRESP e garantiram vezes sem conta que seria um modelo público”, começou por apontar o dirigente democrata-cristão.“O país ontem ficou a saber que fica tudo na mesma, é um modelo privado”, acentuou.O CDS-PP, continuou Nuno Magalhães, “nada tem contra os privados, mas tem o dever de anunciar, mais uma vez, que o primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna faltaram à verdade, faltaram com aquilo que disseram e as trapalhadas e descoordenações são sucessivas”.“Foi o Governo”, carregou o líder parlamentar do CDS-PP, que defendeu que “a falta de controlo público do SIRESP podia comprometer a segurança”, tendo sinalizado a intenção de “reverter essa situação”.“Não reverteu coisíssima nenhuma”, rematou.Logo na quarta-feira, uma vez conhecidas as mexidas na estrutura da SIRESP SA, o Bloco de Esquerda deu como “claramente” falhada “a tática” definida pelo Governo.“Consideramos que quem foi incompetente no passado não dá garantias de uma boa gestão no futuro”, avaliou a deputada bloquista Sandra Cunha, em declarações à agência Lusa.“Foi com preocupação que vimos esta notícia e este negócio, porque consideramos que a salvaguarda da segurança das populações não fica garantida da forma que poderia ficar se fosse efetivamente gerida pelo Estado, até porque é o Estado que tem essa responsabilidade, esse dever, e que pode dar uma garantia de proteção e segurança à população de forma igual em todo o país. Consideramos que foi uma tática que falhou e a solução não nos oferece confiança nenhuma”, vincou, para insistir na ideia de que “esta é uma má solução”.“O Estado não escolheu a via da nacionalização, a tática que escolheu falhou claramente, porque ainda em outubro do ano passado o Governo indicava a intenção de ter uma posição maioritária naquilo que é a gestão do SIRESP e, portanto, ter o controlo do SIRESP e ter uma palavra decisiva, e afinal de contas quem tem agora esse controlo e palavra decisiva é a Altice”, fez notar a deputada.Já esta quinta-feira o líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, reclamou também mais explicações do Executivo. Isto porque a decisão “de procurar garantir o controlo acionista do SIRESP por parte do Estado foi tomada na sequência das tragédias de incêndios de 2017 e das falhas clamorosas que o sistema apresentou”.“Parece-nos que o Governo deve dar explicações relativamente à forma como isto aconteceu, como é que o contrato permite que tenha acontecido exatamente o oposto do definido como objetivo pelo Governo”, afirmou João Oliveira na Assembleia da República.“O que acabou de acontecer é mais um exemplo flagrante do que são os contratos de parcerias público-privadas e dos prejuízos que resultam para o Estado, quer da privatização da PT, quer de não terem sido tomadas medidas para controlo dos ativos do Grupo Espírito Santo e do SLN/BPN”, exemplificou.