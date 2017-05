Sistema de informações coloca PS e PSD em conflito

O social-democrata fala de arrogância e de uma mancha dos socialistas na governação.



O Partido Socialista (PS) considera que a vice-presidente doPSD não tem os requisitos necessários para presidir ao órgão em causa.



O líder da bancada parlamentar do PS, Carlos César, explica que os socialistas não têm de concordar com tudo o que os sociais-democratas propõem.



O socialista lembra também que no mês passado o PS se mostrou disponível para apoiar a continuação de Paulo Mota Pinto, do PSD, no cargo de presidente daquele órgão numa eleição que requer uma maioria de dois terços na Assembleia da República e que por isso implica um acordo entre PS e PSD.