O líder do PSD, Luís Montenegro, critica o "nível de degradação institucional elevadíssimo" com a polémica que envolve o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

"Apelo a que todos os responsáveis políticos e instituições do Estado possam contribuir com sentido de responsabilidade", referiu Luís Montenegro.



O presidente do PSD alerta para os riscos de se agravar uma situação "muito grave e delicada".