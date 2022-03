SMMP. Nova ministra da Justiça deve ouvir os representantes do setor

Assumindo que "desconhece o conhecimento" que a governante indigitada tem do setor judicial ou "as razões que estiveram subjacentes à sua escolha", o organismo liderado por Adão Carvalho realçou ser "essencial" o diálogo com as diferentes estruturas e a criação de condições para uma justiça mais eficaz.

"Deve, no imediato, tomar um profundo conhecimento do setor da justiça e efetuar uma avaliação dos problemas e dificuldades do setor, sendo essencial para isso ouvir os representantes do mesmo e trabalhar com eles no sentido de encontrar as reformas adequadas e ser capaz de garantir os meios e as condições necessárias para assegurar aos cidadãos uma justiça eficiente e de qualidade", lê-se na reação do SMMP enviada à Lusa.

Antiga juíza do Tribunal Constitucional, ex-secretária de Estado e eleita deputada pelo PS nas últimas eleições, Catarina Sarmento e Castro é a nova ministra da Justiça, substituindo Francisca Van Dunem, que liderou esta pasta desde 2015.

A nova ministra da Justiça ocupava desde 2019 o cargo de secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, no Ministério da Defesa Nacional.