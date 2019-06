SNS. Centeno aponta progresso mas reconhece dificuldades

RTP26 Jun, 2019, 16:19 / atualizado em 26 Jun, 2019, 16:23 | Política

“Há um progresso na capacidade do SNS de responder às suas exigências. Que tenhamos completadoeste processo, não”, afirmou o titular da pasta das Finanças, ouvido em sede de comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.



As intervenções de Centeno centraram-se, sobretudo, naquilo que o Governo considera ter melhorado desde 2015. Ainda assim, o ministro reconheceu que “há dificuldades, sim, ainda hoje”.



Entre os dados que referiu, o ministro das Finanças acenou com um aumento do número de médicos e da despesa no Serviço Nacional de Saúde em 1.600 milhões de euros. No final de 2015, notou Mário Centeno, havia 23.300 médicos a trabalhar para o sistema público; em maio deste ano eram 29.100.



O conjunto de profissionais do SNS, continuou o ministro, passou de 119 mil para 130.800.



Patrícia Cracel, Pedro Boa-Alma, Pedro Pessoa - RTP



“Delapidação dos recursos”



“Um bem escasso”

A ministra da Saúde vai ser ouvida no Parlamento sobre o fecho rotativo de urgências de maternidades de Lisboa durante o verão.





c/ Lusa

Centeno quis também invocar uma subida do número de consultas, cirurgias e tratamentos em centros hospitalares.Referindo-se a PSD e CDS-PP, o ministro das Finanças deixou críticas aos que agora “se arrogam em defensores dos serviços públicos”.“Houve uma enorme delapidação dos recursos no programa de ajustamento e recuperar levou tempo, mas recursos financeiros estão hoje à disposição dos serviços públicos”, lançou.Os últimos dias ficaram marcados por notícias de dificuldades em serviços públicos de saúde, desde logo o encerramento rotativo de urgências de obstetrícia em quadro unidades hospitalares de Lisboa durante o verão.Em carta publicada na edição de sábado do, 13 diretores de serviço advertiram quer a Administração Regional de Saúde do Norte, quer a ministra da Saúde, Marta Temido, para a eventualidade de deixar de ser “possível garantir as urgências” de ginecologia e obstetrícia da região “nos meses de julho, agosto e setembro”. Isto se não houver luz verde para a contratação de mais profissionais.Na terça-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos advogou que são atualmente necessários 150 especialista de ginecologia e obstetrícia, dos quais 125 para a região sul. Miguel Guimarães deu como exemplo as maternidades dos hospitais de Faro, onde faltam nove especialistas, de Portimão, onde faltam 11, do Amadora-Sintra, onde são necessários nove, do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde faltam sete especialistas, e do Hospital São Francisco Xavier, onde faltam 16.Em Peniche, à margem da abertura das obras de requalificação do Centro de Saúde local, a ministra da tutela afirmou não estar ao corrente dos “fundamentos para os cálculos” da Ordem.Ao abrigo de um concurso lançado em maio, entre 1200 vagas para diferentes especialidades e médicos recém-formados, 167 foram classificadas como carenciadas e terão incentivos financeiros. O despacho do Ministério da Saúde foi esta quarta-feira publicado em Diário da República.“O que fizemos foi abrir mais 167 vagas com este incentivo financeiro para que instituições e especialidades mais carenciadas, como anestesiologia, obstetrícia ou pediatria, em zonas mais carenciadas do que aquelas que muitas vezes ocupam o espaço noticioso tenham também cobertura”, frisou Marta Temido.Para ginecologia e obstetrícia, foram abertas 31 vagas. Destas, 12 são consideradas carenciadas e “nenhuma é para Lisboa”, segundo a ministra. “Onze são a região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve, seis no Norte, cinco no Centro e as restantes no Alentejo”, precisou.“Os recursos humanos são sempre um bem escasso e cabe aos dirigentes conseguir geri-los o melhor possível, conseguir uma boa distribuição geográfica, porque não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. É o que fazemos quando optamos por localizar vagas em Beja, Faro ou Portalegre e menos vagas noutras áreas que já estão melhor servidas ou que têm maior capacidade de se articularem em rede com outras instituições”, sustentou Marta Temido.Haverá condições, ainda de acordo com a ministra da Saúde, para que 27 especialistas em ginecologia e obstetrícia formados em 2019 tenham colocação “em julho”.