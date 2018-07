Sobem de tom as críticas da esquerda ao Governo PS

O secretário-geral do PCP afirma: "Quanto à voz ou força da voz do PCP, naturalmente, nós não estamos a falar sozinhos. As vozes dos trabalhadores e a sua luta têm sido elemento fundamental para influenciar o curso da vida política nacional".



E acrescenta: "Não olhem só para o PCP, olhem para os sentimentos de descontentamento e injustiça que muitos e muitos trabalhadores sentem. Naturalmente, aí estará o PCP, dando voz a esses sentimentos".



Jerónimo de Sousa responde assim a Carlos César, que pede sentido de responsabilidade nas negociações do OE sob pena de os parceiros à esquerda regressarem ao isolamento político.



O momento é tenso: também Catarina Martins não deixou sem resposta os socialistas.



Já na sexta feira serão discutidas no parlamento as alterações ao Código do Trabalho acordadas em concertação social %u2013 as mesmas que Catarina Martins diz contrariarem os compromissos com o Bloco de Esquerda.



Catarina Martins desafia os deputados do PS a aprovarem as alterações ao Código do Trabalho acordadas com o BE.