A ideia foi defendida por Álvaro Beleza, esta terça-feira, durante as jornadas parlamentares do PSD, afirmando mesmo que "a reforma [do SNS] é melhoria contínua, é a vida. Só não mudam os burros".O socialista, presidente da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, defendeu também a criação de parcerias público-privadas na gestão dos hospitais públicos.