Socialistas acusam oposição de irresponsabilidade

O deputado Porfirio Silva foi o primeiro a manifestar-se, e chamou de irresponsaveis à oposição. Já Joana Mortágua devolve a acusação e diz que irresponsavel é o PS quando apresenta excedentes orçamentais a Bruxelas e injeta dinheiro público nos bancos privados.





Os comunistas falam em isolamento governamental. À direita diz que o CDS teve um voto responsavel, já o PSD diz que o Governo tem mesmo de negociar com os professores quais as condições.







As propostas aprovadas esta quinta-feira determinam que a recuperação dos dois anos, nove meses e 18 dias, prevista num decreto aprovado anteriormente pelo Governo, será aplicada a todos os professores a partir de janeiro deste ano, mas adia os pagamentos para 2020.

Remetendo assim o impacto da medida para o orçamento do próximo ano. O que significa que ainda não há calendário para a recuperação integral do tempo de serviço dos professores.Ainda assim, não significa, diz o Governo que comprometa todo o Orçamento do Estado para 2020.