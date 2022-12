Socialistas defendem remodelação e Governo mais curto

No atual contexto de maioria absoluta, "evidentemente que há condições políticas pra renovar o Governo", ajuíza João Soares. "Valia a pena pensar a sério" nisso, aconselha o antigo deputado, ministro e presidente da Câmara Municipal de Lisboa, advogando um elenco governamental menos numeroso.





Álvaro Beleza defende igualmente que "há ministérios a mais". O socialista entende que "é preciso mais e melhor coordenação no Governo e é mais fácil coordenar 10 do que 15" gabinetes.





A título de exmplo, Álvaro Beleza sugere que as pastas das Infraestruturas, da Habitação e do Ambiente sejam fundidas num só Ministério sob a liderança de Duarte Cordeiro, "que tem feito um excelente lugar" no executivo.