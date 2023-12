Socialistas escolhem até sábado o sucessor de António Costa

O antigo ministro das Infraestruturas optou por um comício, com críticas ao PSD.Já o ainda ministro da Administração Interna lançou um livro, e afirmou ser o melhor candidato para derrotar a direita.Quanto ao terceiro candidato ao cargo de secretário-geral do PS, Daniel Adrião, diz representar o corte com a continuidade dentro do partido, com novas ideias para recuperar a confiança dos eleitores socialistas.Declarações de Daniel Adrião, em Coimbra, num jantar com militantes que marcou o encerramento da campanha eleitoral.O candidato do PS que sair deste congresso vai concorrer a primeiro-ministro nas eleições antecipadas de 10 de Março.