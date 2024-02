Socialistas querem travar Chega nos Açores

Antes deste comício, o líder socialista foi recebido com protestos da polícia. Pedro Nuno Santos diz que se está a trabalhar para respeitar as forças de segurança.

Esta sexta-feira é o último dia de campanha no arquipélago dos Açores. Vasco Cordeiro, do PS, ou José Manuel Bolieiro, do PSD - um dos dois deve ser presidente do Governo Regional.



A dúvida é o peso que os partidos mais pequenos vão ter na composição do novo executivo.