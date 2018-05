Socialistas reagem à saída de Sócrates do partido

RTP04 Mai, 2018, 10:56 / atualizado em 04 Mai, 2018, 11:22 | Política

“Acho que a direção do PS fez aquilo que há muito se impunha e espero que seja o iniciar de um processo de introspeção do PS para não mais se deixar instrumentalizar por indivíduos do tipo de Sócrates e daqueles que com ele colaboraram para prejudicar o país e o PS”, afirmou Ana Gomes à Antena 1.



PS abriu a “Caixa de Pandora”



A eurodeputada socialista espera “que esta atitude, por parte de Sócrates, em reação às decisões que a direção do partido tomou, publicamente, só venha a ajudar a esse exercício de introspeção que do meu ponto de vista é obrigatório de pensar”.Ana Gomes diz mesmo que José Sócrates "não faz falta nenhuma" ao partido, dizendo que estava na política por vaidade e encobria comportamentos desviantes.Manuel Alegre considera que o Partido Socialista abriu uma “Caixa de Pandora” ao trazer o nome de Sócrates “de uma forma avulsa” para o debate político e confessa que está perplexo. O histórico socialista acrescenta que o Congresso do partido, que começa no dia 25 de maio, vai ter de discutir o “caso Sócrates”.“Sinto um grande mal-estar com tudo o que se passou, mas não sou não sou um justiceiro ou justicialista. Não confundo suspeitos com condenados”, afirmou Manuel Alegre aoO fundador do PS acrescenta que o Partido Socialista tem de fazer “uma necessária e serena reflexão política sobre o caldo de corrupção que ainda por aí está”.“Um Congresso é um acontecimento festivo e um espetáculo mediático. Não tem a serenidade necessária para discutir um assunto tão sério e grave como a corrupção, a promiscuidade entre a política e os negócios, ou a captura do Estado pelos interesses económicos. O PS e todos os partidos têm de fazer essa discussão, mas de forma serena e séria, e não transformando-a num espetáculo”, realçou.No entanto, Alegre diz que agora, com vários dirigentes socialistas a trazerem o nome de José Sócrates para a discussão pública, “vão mesmo ter de o discutir no congresso”.“Abriram o saco dos ventos e agora não vão conseguir escapar ao tema no Congresso. Repito, não é local próprio, mas agora vão mesmo de ter o tema José Sócrates no congresso”, frisou Manuel Alegre que ainda não decidiu se estará presente na reunião magna socialista que vai decorrer entre 25 e 27 de maio, na Batalha, Leiria.Manuel Alegre acrescenta que “não é verdade que no PS todos tenham ficado calados sobre a necessidade de um debate sobre a corrupção” no Estado.“Já por várias vezes me pronunciei sobre como a democracia está a ser contaminada pela corrupção e pela necessidade de haver uma séria reflexão sobre o assunto. Neste momento, a forma como a discussão está a ser feita está a contaminar ainda mais a política. Uma coisa é a reflexão, outra coisa é o justicialismo”, acrescentou Alegre.